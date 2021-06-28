حوادث
حجز كبسولات “شيرا” في طريقها إلى أوربا
علم لدى ولاية أمن طنجة، أن فرقة للأبحاث تابعة للشرطة القضائية الولائية بالمدينة، أوقفت، الخميس الماضي، مشتبها فيه ينتمي إلى شبكة إجرامية دولية متخصصة في الاتجار الدولي للمخدرات، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من مخدر «الشيرا» على شكل كبسولات معدة للتصدير نحو إحدى الدول الأوربية. واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن المدعوأكمل القراءة »
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