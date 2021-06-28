الرياضة
الوداد… “من الخيمة خرج مايل”
الفريق تأثر بسوء البرمجة والعقم التهديفي والتحكيم والبنزرتي في قفص الاتهام فرط الوداد الرياضي في إنجاز إفريقي جديد، بعد إقصائه أمام كايزر شيفز، أول أمس (السبت)، في نصف نهاي عصبة الأبطال. وخيب الوداد آمال جماهيره العريضة، في بلوغ النهائي بملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، فيما يبدو أن هناك عواملأكمل القراءة »
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