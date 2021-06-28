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عبد المنعم الجامعي…”مشا بلا ميعاد”
رحيل المطرب الذي فاخر به الحسن الثاني أمام المشارقة فقدت الساحة الفنية المغربية، أمس (الأحد)، الفنان عبد المنعم الجامعي، أحد رواد الأغنية المغربية، بعد صراع طويل مع المرض. وعبر الفنان محمد الغاوي ل”الصباح” عن حزنه الكبير لرحيل الفنان عبد المنعم الجامعي، صاحب رائعة “جا في الميعاد”، الذي قال إن علاقتهأكمل القراءة »
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