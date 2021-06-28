الرياضة
جمهور بركان يمهل المكتب أسبوعا
أمهل “أورونج بويز”، الفصيل المساند لنهضة بركان إدارة النادي أقل من أسبوع من أجل التفاعل مع بلاغ أصدره أول أمس (السبت)، وتحقيق مطالب الجمهور الذي لن يتنازل عنها، بعد المستوى الكارثي، الذي آل إليه النادي. وجاء في البلاغ “بعد المستوى الكارثي الذي آل إليه الفريق اتصلنا برئيس النادي لتحديد موعدأكمل القراءة »
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