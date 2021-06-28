الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي تخلف محسن متولي، لاعب الرجاء الرياضي، عن التداريب منتصف الأسبوع الماضي، مثيرا أزمة أخرى مع الفريق والمدرب لسعد الشابي. وفقد متولي مكانه في التشكيلة الأساسية للرجاء، منذ التعاقد مع الشابي، وينتظر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، فيما لا تظهر أي مؤشرات بشأن تجديده. مولودية وجدة يسترجع المولوديةأكمل القراءة »
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