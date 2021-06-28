وطنية
نفق بطول 2270 مترا وجسر معلق للطرامواي
مشاريع مهمة للبنيات التحتية ترى النور في البيضاء قبل انتهاء الولاية جرى، أول أمس (السبت)، تدشين نفق الموحدين بالبيضاء، وافتتاحه، رسميا، في وجه حركة المرور، بعد فترة طويلة من الأشغال والتعثر والتعديلات والصعوبات التقنية والمالية. ويربط هذا النفق بين شارع الجيش الملكي وفضاء مارينا لتسهيل حركة السير بعدد من الطرقاتأكمل القراءة »
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