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“انتهى” لبلقيس تحقق 3 ملايين مشاهدة حققت أغنية “انتهى” للفنانة بلقيس تفاعلا كبيرا، وحظيت بأصداء واسعة، فمنذ طرحها قبل ثلاثة أيام، تجاوزت مشاهدات الأغنية في “يوتيوب”، 3 ملايين مشاهدة، وتصدرت ترند الموسيقى، وهي من ألحان الفنان عبد العزيز الويس، وكلمات مشاري إبراهيم، وإخراج دان حداد. وأعلنت بلقيس قبل خمسة أيامأكمل القراءة »
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