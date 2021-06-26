انتشار كبير لسلالة دلتا في جنوب إفريقيا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في جنوب إفريقيا بصورة كبيرة، حيث تنتشر سلالة دلتا من فيروس كورونا بشكل متزايد في البلاد، وفقا للحكومة.

وقال وزير الصحة مامولوكو كوبايا، اليوم السبت، “اكتشف علماؤنا بعد التجارب التسلسلية أن سلالة جديدة متفشية في بلدنا. وتسمى هذه السلالة الجديدة دلتا”.

ووفقا للأرقام الرسمية، فقد تم تسجيل 18762 إصابة جديدة بالفيروس في غضون 24 ساعة، من بينها 11777 إصابة في بريتوريا الكبرى ومنطقة جوهانسبرج وحدها، حيث وصل النظام الصحي إلى حدود طاقته الاستيعابية.

وتعد جنوب إفريقيا من بين الدول الأفريقية الأكثر تضررا من الجائحة، حيث سجلت إجمالي 9ر1 مليون حالة إصابة وحوالي 60 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.