إيقاف ستينية تروج المخدرات بالقنيطرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 63 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة الأداء “المناصرة” بالطريق السيار بضواحي مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولها من إحدى مدن شمال المملكة على متن حافلة لنقل المسافرين كانت متجهة إلى الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 6000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.