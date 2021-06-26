الوداد يغادر رابطة الأبطال الافريقية

تأهل فريق كايزشيفس الجنوب افريقي الى الدور النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية اثر تعادله اليوم السبت على ملعب سوكر سيتي بجوهانسبورغ مع الوداد البيضاوي بنتيجة 0 – 0 في اياب الدور النصف النهائي.

وكان كايزشيفس قد فاز الأسبوع الماضي على الوداد البيضاوي في لقاء الذهاب على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنتيجة هدف لصفر أحرزه اللاعب الصربي سمير نوركوفيتش في الدقيقة 34 .

وسيلاقي الفريق الجنوب افريقي في الدور النهائي المتأهل من الدور النصف النهائي الثاني الذي يجمع بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري.

وسيقام الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية لموسم (2020 – 2021) يوم 17 يوليوز القادم في المغرب.