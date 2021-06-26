493 حالة إصابة جديدة و326 حالة شفا

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن تسجيل 493 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و326 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن 9 ملايين و822 الف و96 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 8 ملايين و822 و967 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 529 ألف و224 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 515 ألف و863 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5 ،97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9273 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (230)، ومراكش-آسفي (61)، والرباط-سلا-القنيطرة (59)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (44)، وسوس-ماسة (40)، وفاس-مكناس (18)، والعيون-الساقية الحمراء (14)، والداخلة-واد الذهب (7)، ودرعة-تافيلالت (6)، وكلميم-واد نون (6)، والشرق (4)، وبني ملال-اخنيفرة (4)،.

أما بخصوص حالات الوفاة، قسجلت ثلاث منها بجهة الرباط-سلا-القنيطرة وحالة واحدة بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الدار الدار البيضاء-سطات.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 5، 1454 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 4088 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 20 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 216 حالة، خمس منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و113 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فمستقر عند 8، 6 في المائة.