الصباح الفني
عياد تطرح “أش بغيتي بشي رجال”
طرحت المغنية فاتي عياد، على قناتها الخاصة على “يوتوب”، أغنية جديدة صورتها على طريقة فيديو كليب، تحمل “اش بغيتي بشي رجال”. وتعاملت عياد من خلال جديدها مع ياسر سيداسي، الذي تكلف بكتابة كلمات الأغنية، فيما لحنها أيوب زعزع، علما أن التوزيع الموسيقي من توقيع نوح عبدي، الذي سبق أن تعاملأكمل القراءة »
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