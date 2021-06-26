حوادث
“لمكردد” في قبضة أمن سلا
أحالت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، الخميس الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، متهما بتكوين شبكة مختصة في حيازة “القرقوبي”، والاتجار فيه، وله ارتباطات مع مهربين بمدن الجهة الشرقية للمملكة. وضبطت عناصر الشرطة بحوزة الظنين 80 قرصا مهلوسا، كانت معدة للبيع، وهاتفا محمولا،أكمل القراءة »
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