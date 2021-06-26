الرياضة
آسفي يستعيد كلاوديو وخابا
أمل الفريق يصطدم بالوداد في نصف النهائي يستعيد أولمبيك آسفي لاعبيه كلاوديو رفاييل دي سانتوس وحمزة خابا قبل مواجهة الفتح الرياضي ضمن الدورة 23 لبطولة القسم الأول، التي تجرى في التاسعة والنصف مساء غد (الأحد) بملعب مولاي الحسن بالرباط. وأفاد مصدر طبي أن المدافع البرازيلي شفي بشكل تام من الإصابةأكمل القراءة »
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