حوادث
إيقاف سارق النساء بفاس
أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأولى، أول أمس (الخميس) على النيابة العامة، ثلاثينيا مبحوثا عنه لتورطه في قضايا سرقة متعددة طالت نساء اعترض سبيلهن وهددهن بأسلحة بيضاء، قبل سلبهن ما يملكن من هواتف ومال، في طريقهن بموقع بوعجارة في باب الجديد بمدخل المدينة العتيقة. وأوقف المتهم الذي له سوابق متعددة فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا