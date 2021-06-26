ملف الصباح
“القاسم الانتخابي” عريس الاستحقاقات المقبلة
العدالة والتنمية ينهزم دستوريا قبل هزيمة صناديق الاقتراع لم يشأ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام للعدالة والتنمية، أن يطوي صفحة “القاسم الانتخابي”، عريس الانتخابات المقبلة، إذ في كل خرجاته، يتحدث عنه بالكثير من السخرية، وهو “يقلي السم” لباقي الأحزاب التي صوتت فرقها النيابية عليه في البرلمان. وبرأي العثمانيأكمل القراءة »
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