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الموت يختطف القمري
غيب الموت، أول أمس (الخميس)، الكاتب والباحث المغربي بشير القمري، عن سن ناهزت 70 عاما، بعد صراع مع المرض. وكان الراحل يرقد في الأيام الأخيرة بالعناية المركزة بقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بالرباط إثر وعكة صحية حرجة ألمت به قبل أن يفارق الحياة. ورأى الراحل القمري النور بالناظور في 1951، وحصلأكمل القراءة »
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