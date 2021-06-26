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نوال في حفلات الصيف تجدد نوال الكويتية حضورها في حفلات الصيف، تحديدا في العاصمة الرياض، إذ تحيي حفلا غنائيا بدعم من الهيأة العامة للترفيه، ومن تنظيم روتانا للصوتيات والمرئيات، في أول أيام يوليوز المقبل، بقيادة المايسترو مدحت خميس. وتأتي حفلة نوال الكويتية بفندق الفور سيزن بالرياض بعد أن قدم عددأكمل القراءة »
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