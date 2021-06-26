الصباح الفني
عزيزة جلال تقطع اعتزالها بـ”مرحباني”
اختارت أن تكون إماراتية طربية من كلمات الشاعرة عالية بدأت معالم أول عمل فني تعود به الفنانة عزيزة جلال، إلى الساحة الفنية، بعد سنوات من الاعتزال، تتضح نسبيا، إذ يتوقع أن تطرح أول أغنية بعد الغياب، خلال الأيام المقبلة، اختارت أن تكون إماراتية. وتعاونت جلال من خلال أغنيتها، والتي تحملأكمل القراءة »
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