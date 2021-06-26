ملف الصباح
بودن: “بروفايلات” مكررة
> كيف تنظر إلى الاستحقاقات المقبلة؟ هل ستشهد مشاركة ضعيفة أم العكس؟ > ربما ليس سهلا قياس نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، أو نوايا التصويت في الانتخابات العامة 2021، وهذا راجع لأسباب موضوعية تتعلق أساسا، بتقلب مزاج بعض الناخبين، والعلاقة المتوترة بين الناخبين العقلانيين وبعض الساسة وتحديدا محترفي الانتخابات. يضافأكمل القراءة »
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