الأولى
اعتقال مهندس في ملف الوكالة الحضرية بمراكش
المحكمة اتخذت القرار أثناء النطق بالحكم بتأييد إدانته إلى جانب مديرها ومنحت تعويضات للمتضررين طبقت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية مراكش، مقتضيات الفصل 431 من المسطرة الجنائية، والذي يعطي للهيأة، في حال الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، حق الأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرا إلى الجلسة، وينفذأكمل القراءة »
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