الصباح الفني
قالوا
اليونسي كتب المخرج محمد اليونسي تدوينة على صفحته الخاصة في فيسبوك جاء فيها “الفن الجيد ليس ما يبدو في ظاهره، بل ما يفعله في حياتنا”. قرقيبو كتبت المغنية إيمان قرقيبو على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، تدوينة جاء فيها “قمة القوة، أن تبقى روحك متقدة بالأمل رغم كل الانكسارات”. زلاغ كتبتأكمل القراءة »
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