حوادث
12 سنة لمتهمين بمحاولة القتل العمد
هجموا على الضحية وأطلقوا عليه النار من بندقية أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي بإدانة ثلاثة أشخاص والحكم عليهم بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، بعد متابعتهم من قبل الوكيل العام للملك، بجناية تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد باستعمال سلاح ناري وإغلاقأكمل القراءة »
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