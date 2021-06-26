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لعروس يوقع كتابه عن البيضاء
يحتضن مركز التكوين والتنشيط الثقافي والفني لوبيلا بالبيضاء، اليوم (السبت) لقاء فكريا مع الكاتب حسن لعروس ابتداء من الخامسة عصرا. اللقاء الذي سيتم بمقر المركز الكائن ب 4 شارع العنق، سيعرف تقديم وتوقيع كتاب لعروس بعنوان “المدينة القديمة بالدار البيضاء.. ذاكرة وتراث” وتحليل مضامينه من قبل أساتذة وباحثين مختصين، فضلاأكمل القراءة »
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