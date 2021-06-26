الرياضة
منتخب الشباب يبحث عن نقطة الصدارة
ينهي دور المجموعات بمواجهة الإمارات اليوم ينهي المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة دور المجموعات، اليوم (السبت)، بمواجهة نظيره الإماراتي، لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، ضمن مسابقة كأس العرب للشباب. ويلاقي المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة نظيره الإماراتي، بملعب القاهرة الدولي، انطلاقا من السادسة، إذ تكفيه نقطةأكمل القراءة »
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