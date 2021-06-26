حوادث
اعتقال مخرب قسم المستعجلات بالجديدة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة في الساعات الأولى صباح الأربعاء الماضي، على وقع عملية تخريب، من قبل أقرباء نزيل وافته المنية داخل المؤسسة الاستشفائية، بعد تعرضه لحادثة سير. وعلمت «الصباح»، أن عائلة الهالك احتجت بقوة داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس بالجديدة، على الطاقم الطبي وممرضات، متهمين إياهمأكمل القراءة »
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