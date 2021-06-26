الأولى
السجن لضباط اختلسوا تعويضات جنود
“كولونيل” و”كومندار” و”أجودان” أدينوا بتهمة صنع لوائح وهمية أصدرت غرفة الدرجة الثانية بالمحكمة العسكرية بالرباط، أخيرا، عقوبات سجنية في حق سبعة مسؤولين بالأمن العسكري، بعد متابعتهم في جرائم اختلاس أموال مخصصة للجيش والتزوير ومخالفة التعليمات العسكرية العامة، كل حسب المنسوب إليه، بعد اختلاسهم 820 مليونا من تعويضات تنقلات الجنود، وذلكأكمل القراءة »
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