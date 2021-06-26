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وطنية

العدوي ترفض تعليق مهام الافتحاص

منذ ساعتين
قرب إحالة ملفات ذات طابع جنائي على النيابة العامة دعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في تطور مفاجئ، رؤساء المجالس الجهوية للحسابات، إلى إحالة كل الملفات التي تشتم منها رائحة الفساد المالي والإداري التي تحمل الطابع الجنائي على محاكم جرائم الأموال بدون تردد. ورفضت العدوي الخضوع إلى ضغوطات يمارسهاأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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