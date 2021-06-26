ملف الصباح
تحايل أحزاب لنهب أموال الدعم
تزكيات للبيع وحملات يمولها أصحاب “الشكاير” ومجلس الحسابات ملزم بفضح الجرائم قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه آن الأوان للقطع مع ممارسات بعض الأحزاب بخصوص التلاعب في الدعم المخصص لها وللحملات الانتخابية، والذي يصرف من المال العام، وإيجاد آليات كفيلة بمراقبة صرف أموال الشعب، في الأهدافأكمل القراءة »
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