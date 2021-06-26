اذاعة وتلفزيون
غموض يلف عودة المهرجانات
مهنيون يطالبون بدعم كامل للتظاهرات بدل التقليص الذي حصل خلال فترة الجائحة عادت الحياة تدريجيا إلى الفضاءات الثقافية والفنية، بعد أن قررت الحكومة، السماح بفتح المسارح وقاعات السينما وقاعات العروض، بعد حوالي سنة ونصف السنة من الإغلاق. وجاء استئناف الحياة الثقافية والفنية بعد انتظار المهنيين، الذين تعالت أصواتهم طيلة فترةأكمل القراءة »
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