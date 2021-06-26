الرياضة
“فيفا” يصفي تركة أحمد
لجنة الأخلاقيات توقف نائبه السابق 12 شهرا بتهمة تلقي رشوة دقت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم آخر مسمار في نعش المكتب التنفيذي السابق للكنفدرالية الإفريقية، بعد أن عاقبت الكونغولي كوستانتين عوماري، نائب الملغاشي أحمد أحمد، الرئيس السابق للـ “كاف”. وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أول أمسأكمل القراءة »
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