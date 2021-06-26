الأولى
خلاف حول الامتحان ينتهي بقتل
اهتزت منطقة الرحمة بضواحي البيضاء، مساء الأربعاء الماضي، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها طالب بالتكوين المهني على يد ثلاثة جناة لم يكونوا سوى زملائه في القسم. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن وقوع الجريمة يعود إلى خلاف حول تأجيل الامتحانات، فبعد أن تقدم الضحية بطلب للأستاذأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا