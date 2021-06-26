حوادث
العثور على جثة أجنبية بعين حرودة
عثر، أخيرا، على جثة أجنبية تبلغ من العمر 53 سنة، داخل شقتها بعين حرودة بعمالة المحمدية، كانت تعيش فيها لوحدها، ويزورها بين الفينة والأخرى زوجها الذي يعيش بدوره في مدينة أخرى. وعلمت “الصباح”، أنه فور اكتشاف الأمر، انتقلت إلى الشقة فرق أمنية للدرك، مرفوقة بالدرك العلمي والتقني، التي عاينت جثةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا