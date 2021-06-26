fbpx
ملف الصباح

حين حاربنا العزوف بـ”فردتي بلغة”

منذ 5 دقائق
فكرة جهنمية رفعت نسبة المشاركة في الانتخابات وحيرت أجهزة إدريس البصري سنحتاج إلى عبقري جديد في المغرب، تشع في مخيلته فكرة جهنمية لإقناع الناس بالذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم التصويت، كما فعل صاحب فكرة «فردة بلغة» قبل التصويت، والثانية بعد تسليم أوراق المترشحين المنافسين كاملة غير منقوصة. فلا أحد يعرفأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى