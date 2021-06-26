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حين حاربنا العزوف بـ”فردتي بلغة”
فكرة جهنمية رفعت نسبة المشاركة في الانتخابات وحيرت أجهزة إدريس البصري سنحتاج إلى عبقري جديد في المغرب، تشع في مخيلته فكرة جهنمية لإقناع الناس بالذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم التصويت، كما فعل صاحب فكرة «فردة بلغة» قبل التصويت، والثانية بعد تسليم أوراق المترشحين المنافسين كاملة غير منقوصة. فلا أحد يعرفأكمل القراءة »
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