ملف الصباح
الانتخابات بين الأمس واليوم
قراقي قال إنها لم تكن نزيهة خلال “سنوات الرصاص” لكن المناخ السياسي كان حيويا بين الأمس واليوم فتر الحماس الشعبي تجاه لحظة الانتخابات، ولم يعد لها ذلك الالتفاف الذي كان حولها، حين كان المغاربة يقبلون على اختيار من يمثلهم في المؤسسات المنتخبة، لاعتبارات عديدة. وفي هذا السياق يقول الدكتور عبدأكمل القراءة »
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