الصباح الفني
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مليار دولار في حساب أمريكية بالخطأ صدمت أمريكية عندما أرادت سحب 20 دولارا من جهاز الصراف الآلي، فاكتشفت أن حسابها يحتوي على رصيد يقترب من مليار دولار أمريكي. وعندما قامت جوليا يونكوفسكي، من مدينة لارغو بولاية فلوريدا، بفحص رصيدها في بنك “شيس” قبل إجراء السحب، السبت الماضي، أظهر إيصالها وجودأكمل القراءة »
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