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الرياضة

غريزمان: عودة بنزيمة فاجأتني

منذ 9 دقائق
Barcelona's French forward Antoine Griezmann scores a goal during the Spanish League football match between Barcelona and Real Betis at the Camp Nou stadium in Barcelona on August 25, 2019. (Photo by Josep LAGO / AFP)
لاعب برشلونة قال إنه يرغب في إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة قال الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب برشلونة، إن استدعاء كريم بنزيمة للمنتخب الفرنسي مجددا، فاجأته، واعتقد في البداية أنها إشاعة. وأوضح غريزمان في حوار مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أنه ينوي إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة أن يكونأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق
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