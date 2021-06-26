الرياضة
غريزمان: عودة بنزيمة فاجأتني
لاعب برشلونة قال إنه يرغب في إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة قال الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب برشلونة، إن استدعاء كريم بنزيمة للمنتخب الفرنسي مجددا، فاجأته، واعتقد في البداية أنها إشاعة. وأوضح غريزمان في حوار مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أنه ينوي إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة أن يكونأكمل القراءة »
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