حوادث
السطو على قطيع من الأغنام بمكناس
استيقظ سكان جماعة آيت ولال ضواحي مكناس، أخيرا، على وقع خبر سرقة مثيرة طالت قطيع غنم تعود ملكيته لأحد “الكسابة”، من أبناء الجماعة القروية ذاتها. وأفادت مصادر “الصباح”، أن صاحب الأغنام المسروقة، استيقظ فجر اليوم نفسه، كعادته لتفقد ماشيته، قبل أن يتفاجأ باختفاء العشرات من رؤوس الماشية التي كانت بداخلأكمل القراءة »
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