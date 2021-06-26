حوادث
سقوط شبكة “التجمع العائلي”
الأمن الإسباني يوقف متزعمها ويكشف تزوير عقود الإيجار بالملايين فككت الشرطة الإسبانية، شبكة، يتزعمها مغاربة، مختصة في النصب والاحتيال وتزوير بيانات ووثائق العقارات. وأوقفت المصالح الأمنية نفسها مغربيا وإسبانيا يشتبه في أنهما عضوا الشبكة، في حين مازال البحث جاريا عن مغاربة آخرين متهمين بتزوير عقود الإيجار للسكن لتسوية أوضاع المهاجرينأكمل القراءة »
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