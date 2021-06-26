مجتمع
مربيات ينتفضن ضد “الحكرة”
بعد موسم دراسي كامل من العمل، لم تتوصل مربيات التعليم الأولي بأجورهن كاملة، وهو ما دفعهن إلى الاحتجاج، والانتفاض ضد ما وصفوه بـ “الحكرة والإقصاء”، فرغم رواتبهن الهزيلة، وحرمانهن من كافة الحقوق الاجتماعية، من قبيل التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي، وشركات التأمين، إلا أنهن يعانين الحجر على أجورهن منذ أشهرأكمل القراءة »
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