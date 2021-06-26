الرياضة
بنسليمان تودع “المعلم” إلى الأبد
انطفأت شمعة من شموع بنسليمان القليلة، برحيل بوشعيب جبار، اللاعب والمدرب والرئيس السابق لفريق الحسنية، بعدما قاوم المرض الخبيث، حتى آخر لحظة، من مساء أول أمس (الخميس). في خيمتي الجنازة الكئيبتين، مثل لون قماشهما، لم يسأل المعزون عن أسرة الراحل، أو زوجته وأبنائه، أو شقيقته التي انهارت بفراق الأخ والأبأكمل القراءة »
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