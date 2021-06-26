الصباح الفني
أكرم ماغ: الأغنية المغربية وصلت العالمية
هل يفكر الفنان أكرم ماغ في الاستقرار بالمغرب؟ إنني سعيد جدا بوجودي في المغرب، إذ أعتبره بلدي الثاني، خاصة أنني لقيت حسن تعامل المغاربة الذين تبنوني فنيا واستطعنا تقديم أعمال مشتركة لقيت استحسان الجمهور العربي. لست مستقرا في المغرب، لكنني أتردد عليه بين الفينة والأخرى في إطار الإشراف على مشاريعيأكمل القراءة »
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