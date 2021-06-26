الرياضة
الرجاء على أعتاب نهائي ثالث
الفريق تجاوز الدفاع في البطولة ونجومه حاضرون غدا أمام بيراميدز يلعب الرجاء الرياضي غدا (الأحد)، مباراة مهمة أمام بيراميدز المصري، في الثامنة مساء بالتوقيت المغربي، لحساب إياب نصف نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، بملعب محمد الخامس، وعينه على الوصول لنهائي المسابقة للمرة الثالثة، بعد لقبي 2003 و2018. ويجدأكمل القراءة »
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