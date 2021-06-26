الرياضة
التسولي يفضح مسيري “الكاك” بعد العملية
قال إنهم أوقفوا صرف راتبه منذ إصابته وتجاهلوه في المصحة عبر محمد التسولي، لاعب النادي القنيطري، في تصريح ل”الصباح”، عن استيائه من معاملة إدارة النادي، بعد تعرضه للإصابة في أبريل الماضي، فرضت عليه الخضوع لعملية جراحية بداية الأسبوع الجاري. وقال التسولي إن الفريق لم يصرف راتبه الشهري لأبريل وماي الماضيين،أكمل القراءة »
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