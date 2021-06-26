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سبتة تستنفر الأمن القومي الأمريكي
القطيعة الأمنية بين الرباط ومدريد على أجندة كاتب الدولة الأمريكي ووزير الداخلية الإسبانية تلقت إسبانيا تحذيرات أمريكية من مغبة استمرار تداعيات الأزمة مع المغرب، إذ اضطر فرناندو غراند مارلاسكا وزير الداخلية الإسباني عند لقائه أليخاندرو مايوركاس، كاتب الدولة للأمن القومي الأمريكي، إلى الكشف على أن حكومته تعمل في صمت وبالقوةأكمل القراءة »
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