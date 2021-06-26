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حوادث

سرقة داخل حمام بالجديدة

منذ 5 دقائق
أمر الوكيل العام باستئنافية الجديدة، أخيرا، الشرطة القضائية، بوضع متهم متزوج في عقده الخامس وأب لثلاثة أبناء، يتحدر من مراكش، تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم . وأوقف المشتبه فيه لاقترافه سرقة من داخل حمام شعبي بالجديدة، بعدما تمكن من الاستيلاء على حافظة نقود ومفاتيح سيارة أحد المستحمين، بعدأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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