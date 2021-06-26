حوادث
سرقة داخل حمام بالجديدة
أمر الوكيل العام باستئنافية الجديدة، أخيرا، الشرطة القضائية، بوضع متهم متزوج في عقده الخامس وأب لثلاثة أبناء، يتحدر من مراكش، تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم . وأوقف المشتبه فيه لاقترافه سرقة من داخل حمام شعبي بالجديدة، بعدما تمكن من الاستيلاء على حافظة نقود ومفاتيح سيارة أحد المستحمين، بعدأكمل القراءة »
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