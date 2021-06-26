خاص
المرابط تقارع حجج المحافظين
الباحثة في الشؤون الإسلامية تعيد آيات النساء إلى الإطار المعياري للمساواة اعتبرت أسماء المرابط ، الطبيبة والباحثة المغربية في الشؤون الإسلامية، في بحث شاركت به في مشروع مؤلف جماعي عربي صدر ببيروت، عبارة عن دليل إرشادي حول المسؤولية الاجتماعية الإسلامية، أن إشكالية المساواة بين الرجل والمرأة جوهر التحديات الاجتماعية والسياسية، التيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا