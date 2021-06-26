وطنية
الأخلاقيات القضائية تحت المجهر
عبد النباوي: الالتزامات لا تسندها جزاءات قانونية دائما عدد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المبادئ الأخلاقية الأساسية التسعة التي تقوم عليها مهنة القضاء، ويتعين على القضاة الالتزام بها، والتي تبدأ بالاستقلال في ممارسة مهنة القضاء، وعدم الخضوع لأي سلطة سوى سلطة الضمير والتطبيق العادل للقانون والالتزامأكمل القراءة »
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