أســــــرة
“إيتيكيت” الجلوس
يؤكد المختصون في مجال “الإيتيكيت”، أن طريقة جلوس المرأة الصحيحة تعكس الثقة بالنفس، والثقافة التي تتمتع بها، موضحين أنه سلوك تتعلمه. وتتلخص طريقة جلوس المرأة، حسب المختصين في مجال “الإيتيكيت”، في عدة مراحل: وهي أن تقف المرأة إلى جانب المقعد، وفي مكان قريب منه كثيرا، ثم تلامس باستخدام كفيها جانبيأكمل القراءة »
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