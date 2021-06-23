الأولى
منع الوزراء من الاستجمام بإسبانيا
تحذيرات لرجال الأعمال بعد إقصاء الموانئ الإسبانية من عملية “مرحبا” تم منع وزراء حكومة سعد الدين العثماني، من قضاء عطلتهم الصيفية في منتجعات سياحية بإسبانيا بسبب الأزمة التي تسببت فيها الحكومة الاشتراكية بمدريد، التي طعنت في المغرب شريكها الإستراتيجي، عبر استقبال إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “بوليساريو”، بهوية مزورة للاستشفاء، تنفيذاأكمل القراءة »
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